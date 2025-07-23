Währungen / AVTR
AVTR: Avantor Inc
12.86 USD 0.45 (3.63%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVTR hat sich für heute um 3.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.54 bis zu einem Hoch von 12.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avantor Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.54 12.99
Jahresspanne
10.83 26.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.41
- Eröffnung
- 12.55
- Bid
- 12.86
- Ask
- 13.16
- Tief
- 12.54
- Hoch
- 12.99
- Volumen
- 6.402 K
- Tagesänderung
- 3.63%
- Monatsänderung
- -2.94%
- 6-Monatsänderung
- -20.72%
- Jahresänderung
- -50.33%
