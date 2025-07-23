통화 / AVTR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AVTR: Avantor Inc
12.50 USD 0.36 (2.80%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AVTR 환율이 오늘 -2.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.36이고 고가는 12.94이었습니다.
Avantor Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVTR News
- Avantor: Continued Earnings Contraction Phase (NYSE:AVTR)
- Factbox-Healthcare firms see growing activist investor involvement in the past year
- How To Invest: 10-Day Moving Average Offers Early Exit Signal
- Avantor appoints Emmanuel Ligner to board and CEO role
- Why Is Avantor Stock Surging Monday? - Avantor (NYSE:AVTR)
- Avantor Surges As Activist Investor Takes Aim At 'Self-Inflicted' Issues
- Avantor responds to activist investor, confirms new CEO next week
- Engine Capital urges Avantor to consider sale or strategic changes
- Lazard U.S. Equity Concentrated Portfolio Q2 2025 Commentary
- Activist investor Engine Capital to push Avantor to sell itself- WSJ
- Avantor stock price target lowered to $17 at RBC Capital on revenue headwinds
- AVTR Stock Declines as Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Down Y/Y
- UBS lowers Avantor stock price target to $13 on bioprocessing headwinds
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Avantor Q2 Feels The Impact From Bioprocessing Shortfalls, Customer Headwinds, Continued Margin Pressure - Avantor (NYSE:AVTR)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Avantor stock hits 52-week low at $11.70 amid challenging year
- Avantor (AVTR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Avantor, Inc. (AVTR) Q2 Earnings Lag Estimates
- Avantor shares drop as Q2 earnings miss expectations despite revenue beat
- Avantor Q2 2025 slides reveal guidance cut amid flat revenue growth
- Avantor earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Dodge & Cox Balanced Fund Q2 2025 Shareholder Letter
일일 변동 비율
12.36 12.94
년간 변동
10.83 26.14
- 이전 종가
- 12.86
- 시가
- 12.88
- Bid
- 12.50
- Ask
- 12.80
- 저가
- 12.36
- 고가
- 12.94
- 볼륨
- 9.084 K
- 일일 변동
- -2.80%
- 월 변동
- -5.66%
- 6개월 변동
- -22.93%
- 년간 변동율
- -51.72%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K