AVMU: Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
45.64 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVMU за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.60, а максимальная — 45.64.
Следите за динамикой Avantis Core Municipal Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
45.60 45.64
Годовой диапазон
42.23 46.99
- Предыдущее закрытие
- 45.59
- Open
- 45.63
- Bid
- 45.64
- Ask
- 45.94
- Low
- 45.60
- High
- 45.64
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 3.30%
- 6-месячное изменение
- 0.04%
- Годовое изменение
- -2.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.