AVMU: Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

45.60 USD 0.02 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVMU a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.57 et à un maximum de 45.65.

Suivez la dynamique Avantis Core Municipal Fixed Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
45.57 45.65
Range Annuel
42.23 46.99
Clôture Précédente
45.62
Ouverture
45.57
Bid
45.60
Ask
45.90
Plus Bas
45.57
Plus Haut
45.65
Volume
8
Changement quotidien
-0.04%
Changement Mensuel
3.21%
Changement à 6 Mois
-0.04%
Changement Annuel
-2.81%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%