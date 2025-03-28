Валюты / ASTI
ASTI: Ascent Solar Technologies Inc
1.95 USD 0.01 (0.51%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASTI за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.91, а максимальная — 2.10.
Следите за динамикой Ascent Solar Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ASTI
Дневной диапазон
1.91 2.10
Годовой диапазон
1.12 4.41
- Предыдущее закрытие
- 1.96
- Open
- 1.92
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Low
- 1.91
- High
- 2.10
- Объем
- 362
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 2.09%
- 6-месячное изменение
- 42.34%
- Годовое изменение
- -23.23%
