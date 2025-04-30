Devises / ASTI
ASTI: Ascent Solar Technologies Inc
2.15 USD 0.03 (1.38%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ASTI a changé de -1.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.10 et à un maximum de 2.26.
Suivez la dynamique Ascent Solar Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ASTI Nouvelles
- L’action d’Ascent Solar en hausse après un partenariat stratégique avec Defiant
- Ascent Solar s’associe à Defiant Space pour une percée dans le secteur de la défense
- Ascent Solar Technologies Expands Its Foothold In Booming Space Market - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar projects sales of up to $40 million by 2027
- Ascent Solar signs teaming agreement with US defense provider for space
- Ascent Solar stock soars after NASA collaboration on beamed power tech
- Ascent Solar Technologies Achieves Record New Efficiency of 15.7% at Production Scale for its CIGS Solar Technology
- Ascent Solar Technologies Signs Master Services Agreement to Provide NOVI Space with Rollable PV Array Blankets for Launch in 2026
- From Powering Spacecraft To Showing Off Its Manufacturing Might, Ascent Solar Is Making Its Name In Spacetech - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
Range quotidien
2.10 2.26
Range Annuel
1.12 4.41
- Clôture Précédente
- 2.18
- Ouverture
- 2.12
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- Plus Bas
- 2.10
- Plus Haut
- 2.26
- Volume
- 412
- Changement quotidien
- -1.38%
- Changement Mensuel
- 12.57%
- Changement à 6 Mois
- 56.93%
- Changement Annuel
- -15.35%
20 septembre, samedi