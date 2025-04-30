通貨 / ASTI
ASTI: Ascent Solar Technologies Inc
2.18 USD 0.07 (3.11%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASTIの今日の為替レートは、-3.11%変化しました。日中、通貨は1あたり2.18の安値と2.38の高値で取引されました。
Ascent Solar Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASTI News
- Ascent Solar株価、Defiantとの防衛戦略的提携発表後に上昇
- Ascent Solar stock higher after strategic defense partnership with Defiant
- Ascent Solar、防衛部門強化に向けDefiant Spaceと提携
- Ascent Solar partners with Defiant Space for defense sector push
- Ascent Solar Technologies Expands Its Foothold In Booming Space Market - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar projects sales of up to $40 million by 2027
- Ascent Solar stock soars after NASA collaboration commences
- Ascent Solar Technologies Collaborates With NASA To Advance Development Of Thin-Film PV Power Beaming Capabilities - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar announces $2 million public offering of common stock
- Ascent Solar signs teaming agreement with US defense provider for space
- Why Is Ascent Solar Technologies Stock (ASTI) Up 150% Today? - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar Technologies Stock Is Moving Higher Thursday: What's Going On? - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar stock soars after NASA collaboration on beamed power tech
- Ascent Solar partners with NASA to develop beamed power technology
- Ascent Solar Technologies Achieves Record New Efficiency of 15.7% at Production Scale for its CIGS Solar Technology
- Ascent Solar inks deal with NOVI for satellite PV technology
- Ascent Solar Inks Deal With NOVI As Its Space Business Takes Off - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar Technologies Signs Master Services Agreement to Provide NOVI Space with Rollable PV Array Blankets for Launch in 2026
- Space Exploration Will Continue Despite NASA Budget Cuts - How Will CIGS-Maker Ascent Solar (ASTI) Be Impacted?
- Space Exploration Will Continue Despite NASA Budget Cuts – How Will CIGS-Maker Ascent Solar (ASTI) Be Impacted? - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- From Powering Spacecraft To Showing Off Its Manufacturing Might, Ascent Solar Is Making Its Name In Spacetech - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
1日のレンジ
2.18 2.38
1年のレンジ
1.12 4.41
- 以前の終値
- 2.25
- 始値
- 2.25
- 買値
- 2.18
- 買値
- 2.48
- 安値
- 2.18
- 高値
- 2.38
- 出来高
- 780
- 1日の変化
- -3.11%
- 1ヶ月の変化
- 14.14%
- 6ヶ月の変化
- 59.12%
- 1年の変化
- -14.17%
