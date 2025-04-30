Währungen / ASTI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASTI: Ascent Solar Technologies Inc
2.20 USD 0.02 (0.92%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASTI hat sich für heute um 0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.10 bis zu einem Hoch von 2.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ascent Solar Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASTI News
- Ascent Solar-Aktie legt nach strategischer Verteidigungspartnerschaft mit Defiant zu/n
- Ascent Solar stock higher after strategic defense partnership with Defiant
- Ascent Solar schließt Partnerschaft mit Defiant Space für Expansion im Verteidigungssektor
- Ascent Solar partners with Defiant Space for defense sector push
- Ascent Solar Technologies Expands Its Foothold In Booming Space Market - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar projects sales of up to $40 million by 2027
- Ascent Solar stock soars after NASA collaboration commences
- Ascent Solar Technologies Collaborates With NASA To Advance Development Of Thin-Film PV Power Beaming Capabilities - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar announces $2 million public offering of common stock
- Ascent Solar signs teaming agreement with US defense provider for space
- Why Is Ascent Solar Technologies Stock (ASTI) Up 150% Today? - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar Technologies Stock Is Moving Higher Thursday: What's Going On? - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar stock soars after NASA collaboration on beamed power tech
- Ascent Solar partners with NASA to develop beamed power technology
- Ascent Solar Technologies Achieves Record New Efficiency of 15.7% at Production Scale for its CIGS Solar Technology
- Ascent Solar inks deal with NOVI for satellite PV technology
- Ascent Solar Inks Deal With NOVI As Its Space Business Takes Off - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar Technologies Signs Master Services Agreement to Provide NOVI Space with Rollable PV Array Blankets for Launch in 2026
- Space Exploration Will Continue Despite NASA Budget Cuts - How Will CIGS-Maker Ascent Solar (ASTI) Be Impacted?
- Space Exploration Will Continue Despite NASA Budget Cuts – How Will CIGS-Maker Ascent Solar (ASTI) Be Impacted? - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- From Powering Spacecraft To Showing Off Its Manufacturing Might, Ascent Solar Is Making Its Name In Spacetech - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
Tagesspanne
2.10 2.26
Jahresspanne
1.12 4.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.18
- Eröffnung
- 2.12
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Tief
- 2.10
- Hoch
- 2.26
- Volumen
- 134
- Tagesänderung
- 0.92%
- Monatsänderung
- 15.18%
- 6-Monatsänderung
- 60.58%
- Jahresänderung
- -13.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K