통화 / ASTI
ASTI: Ascent Solar Technologies Inc
2.15 USD 0.03 (1.38%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASTI 환율이 오늘 -1.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.10이고 고가는 2.26이었습니다.
Ascent Solar Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
2.10 2.26
년간 변동
1.12 4.41
- 이전 종가
- 2.18
- 시가
- 2.12
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- 저가
- 2.10
- 고가
- 2.26
- 볼륨
- 412
- 일일 변동
- -1.38%
- 월 변동
- 12.57%
- 6개월 변동
- 56.93%
- 년간 변동율
- -15.35%
20 9월, 토요일