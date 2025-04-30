FiyatlarBölümler
Dövizler / ASTI
Geri dön - Hisse senetleri

ASTI: Ascent Solar Technologies Inc

2.15 USD 0.03 (1.38%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASTI fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.10 ve Yüksek fiyatı olarak 2.26 aralığında işlem gördü.

Ascent Solar Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASTI haberleri

Günlük aralık
2.10 2.26
Yıllık aralık
1.12 4.41
Önceki kapanış
2.18
Açılış
2.12
Satış
2.15
Alış
2.45
Düşük
2.10
Yüksek
2.26
Hacim
412
Günlük değişim
-1.38%
Aylık değişim
12.57%
6 aylık değişim
56.93%
Yıllık değişim
-15.35%
21 Eylül, Pazar