Divisas / ASTI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ASTI: Ascent Solar Technologies Inc
2.25 USD 0.30 (15.38%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASTI de hoy ha cambiado un 15.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.95, mientras que el máximo ha alcanzado 2.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ascent Solar Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASTI News
- Acciones de Ascent Solar suben tras alianza estratégica con Defiant
- Acciones de Ascent Solar suben tras asociación estratégica con Defiant
- Ascent Solar stock higher after strategic defense partnership with Defiant
- Ascent Solar se asocia con Defiant Space para impulsar el sector de defensa
- Ascent Solar se asocia con Defiant Space para impulso en sector de defensa
- Ascent Solar partners with Defiant Space for defense sector push
- Ascent Solar Technologies Expands Its Foothold In Booming Space Market - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar projects sales of up to $40 million by 2027
- Ascent Solar stock soars after NASA collaboration commences
- Ascent Solar Technologies Collaborates With NASA To Advance Development Of Thin-Film PV Power Beaming Capabilities - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar announces $2 million public offering of common stock
- Ascent Solar signs teaming agreement with US defense provider for space
- Why Is Ascent Solar Technologies Stock (ASTI) Up 150% Today? - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar Technologies Stock Is Moving Higher Thursday: What's Going On? - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar stock soars after NASA collaboration on beamed power tech
- Ascent Solar partners with NASA to develop beamed power technology
- Ascent Solar Technologies Achieves Record New Efficiency of 15.7% at Production Scale for its CIGS Solar Technology
- Ascent Solar inks deal with NOVI for satellite PV technology
- Ascent Solar Inks Deal With NOVI As Its Space Business Takes Off - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar Technologies Signs Master Services Agreement to Provide NOVI Space with Rollable PV Array Blankets for Launch in 2026
- Space Exploration Will Continue Despite NASA Budget Cuts - How Will CIGS-Maker Ascent Solar (ASTI) Be Impacted?
Rango diario
1.95 2.40
Rango anual
1.12 4.41
- Cierres anteriores
- 1.95
- Open
- 2.06
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- Low
- 1.95
- High
- 2.40
- Volumen
- 5.408 K
- Cambio diario
- 15.38%
- Cambio mensual
- 17.80%
- Cambio a 6 meses
- 64.23%
- Cambio anual
- -11.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B