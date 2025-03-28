Currencies / ASTI
ASTI: Ascent Solar Technologies Inc
1.95 USD 0.01 (0.51%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ASTI exchange rate has changed by -0.51% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.91 and at a high of 2.10.
Follow Ascent Solar Technologies Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
ASTI News
- Ascent Solar Technologies Expands Its Foothold In Booming Space Market - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar projects sales of up to $40 million by 2027
- Ascent Solar stock soars after NASA collaboration commences
- Ascent Solar Technologies Collaborates With NASA To Advance Development Of Thin-Film PV Power Beaming Capabilities - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar announces $2 million public offering of common stock
- Ascent Solar signs teaming agreement with US defense provider for space
- Why Is Ascent Solar Technologies Stock (ASTI) Up 150% Today? - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar Technologies Stock Is Moving Higher Thursday: What's Going On? - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar stock soars after NASA collaboration on beamed power tech
- Ascent Solar partners with NASA to develop beamed power technology
- Ascent Solar Technologies Achieves Record New Efficiency of 15.7% at Production Scale for its CIGS Solar Technology
- Ascent Solar inks deal with NOVI for satellite PV technology
- Ascent Solar Inks Deal With NOVI As Its Space Business Takes Off - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar Technologies Signs Master Services Agreement to Provide NOVI Space with Rollable PV Array Blankets for Launch in 2026
- Space Exploration Will Continue Despite NASA Budget Cuts - How Will CIGS-Maker Ascent Solar (ASTI) Be Impacted?
- Space Exploration Will Continue Despite NASA Budget Cuts – How Will CIGS-Maker Ascent Solar (ASTI) Be Impacted? - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- From Powering Spacecraft To Showing Off Its Manufacturing Might, Ascent Solar Is Making Its Name In Spacetech - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
Daily Range
1.91 2.10
Year Range
1.12 4.41
- Previous Close
- 1.96
- Open
- 1.92
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Low
- 1.91
- High
- 2.10
- Volume
- 362
- Daily Change
- -0.51%
- Month Change
- 2.09%
- 6 Months Change
- 42.34%
- Year Change
- -23.23%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev