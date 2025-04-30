Valute / ASTI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ASTI: Ascent Solar Technologies Inc
2.15 USD 0.03 (1.38%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASTI ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.10 e ad un massimo di 2.26.
Segui le dinamiche di Ascent Solar Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASTI News
- Azioni Ascent Solar in rialzo dopo partnership strategica con Defiant
- Ascent Solar stock higher after strategic defense partnership with Defiant
- Ascent Solar si allea con Defiant Space per espandersi nel settore della difesa
- Ascent Solar partners with Defiant Space for defense sector push
- Ascent Solar Technologies Expands Its Foothold In Booming Space Market - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar projects sales of up to $40 million by 2027
- Ascent Solar stock soars after NASA collaboration commences
- Ascent Solar Technologies Collaborates With NASA To Advance Development Of Thin-Film PV Power Beaming Capabilities - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar announces $2 million public offering of common stock
- Ascent Solar signs teaming agreement with US defense provider for space
- Why Is Ascent Solar Technologies Stock (ASTI) Up 150% Today? - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar Technologies Stock Is Moving Higher Thursday: What's Going On? - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar stock soars after NASA collaboration on beamed power tech
- Ascent Solar partners with NASA to develop beamed power technology
- Ascent Solar Technologies Achieves Record New Efficiency of 15.7% at Production Scale for its CIGS Solar Technology
- Ascent Solar inks deal with NOVI for satellite PV technology
- Ascent Solar Inks Deal With NOVI As Its Space Business Takes Off - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Ascent Solar Technologies Signs Master Services Agreement to Provide NOVI Space with Rollable PV Array Blankets for Launch in 2026
- Space Exploration Will Continue Despite NASA Budget Cuts - How Will CIGS-Maker Ascent Solar (ASTI) Be Impacted?
- Space Exploration Will Continue Despite NASA Budget Cuts – How Will CIGS-Maker Ascent Solar (ASTI) Be Impacted? - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- From Powering Spacecraft To Showing Off Its Manufacturing Might, Ascent Solar Is Making Its Name In Spacetech - Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
Intervallo Giornaliero
2.10 2.26
Intervallo Annuale
1.12 4.41
- Chiusura Precedente
- 2.18
- Apertura
- 2.12
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- Minimo
- 2.10
- Massimo
- 2.26
- Volume
- 412
- Variazione giornaliera
- -1.38%
- Variazione Mensile
- 12.57%
- Variazione Semestrale
- 56.93%
- Variazione Annuale
- -15.35%
21 settembre, domenica