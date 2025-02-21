Валюты / ASIX
ASIX: AdvanSix Inc
20.83 USD 0.28 (1.33%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASIX за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.78, а максимальная — 21.16.
Следите за динамикой AdvanSix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
20.78 21.16
Годовой диапазон
18.44 33.00
- Предыдущее закрытие
- 21.11
- Open
- 21.16
- Bid
- 20.83
- Ask
- 21.13
- Low
- 20.78
- High
- 21.16
- Объем
- 157
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- -0.24%
- 6-месячное изменение
- -6.13%
- Годовое изменение
- -31.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.