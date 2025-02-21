Moedas / ASIX
ASIX: AdvanSix Inc
21.13 USD 0.19 (0.91%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASIX para hoje mudou para 0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.83 e o mais alto foi 21.18.
Veja a dinâmica do par de moedas AdvanSix Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASIX Notícias
- Freedom Capital Markets initiates AdvanSix stock with Buy rating, $28 target
- AdvanSix appoints two new independent directors to board
- AdvanSix Inc. (ASIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AdvanSix Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ASIX)
- AdvanSix Q2 2025 slides: Revenue falls 10% amid challenging market conditions
- AdvanSix tops Q2 earnings expectations despite revenue decline
- AdvanSix earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- AdvanSix names Christopher Gramm interim CFO following executive departure
- From Cyclical Volatility To Strategic Resilience: Why AdvanSix Deserves A Second Look
- This United Airlines Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- Piper Sandler raises AdvanSix stock rating, lifts target to $32
- RH Posts Downbeat Earnings, Joins Apple, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- AdvanSix: Contrary To The Name, Few Advancements (NYSE:ASIX)
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- AdvanSix Inc. (ASIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
20.83 21.18
Faixa anual
18.44 33.00
- Fechamento anterior
- 20.94
- Open
- 21.03
- Bid
- 21.13
- Ask
- 21.43
- Low
- 20.83
- High
- 21.18
- Volume
- 97
- Mudança diária
- 0.91%
- Mudança mensal
- 1.20%
- Mudança de 6 meses
- -4.78%
- Mudança anual
- -30.26%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh