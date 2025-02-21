Currencies / ASIX
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
ASIX: AdvanSix Inc
20.83 USD 0.28 (1.33%)
Sector: Basic Materials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ASIX exchange rate has changed by -1.33% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 20.78 and at a high of 21.16.
Follow AdvanSix Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASIX News
- Freedom Capital Markets initiates AdvanSix stock with Buy rating, $28 target
- AdvanSix appoints two new independent directors to board
- AdvanSix Inc. (ASIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AdvanSix Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ASIX)
- AdvanSix Q2 2025 slides: Revenue falls 10% amid challenging market conditions
- AdvanSix tops Q2 earnings expectations despite revenue decline
- AdvanSix earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- AdvanSix names Christopher Gramm interim CFO following executive departure
- From Cyclical Volatility To Strategic Resilience: Why AdvanSix Deserves A Second Look
- This United Airlines Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- Piper Sandler raises AdvanSix stock rating, lifts target to $32
- RH Posts Downbeat Earnings, Joins Apple, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- AdvanSix: Contrary To The Name, Few Advancements (NYSE:ASIX)
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- AdvanSix Inc. (ASIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
20.78 21.16
Year Range
18.44 33.00
- Previous Close
- 21.11
- Open
- 21.16
- Bid
- 20.83
- Ask
- 21.13
- Low
- 20.78
- High
- 21.16
- Volume
- 157
- Daily Change
- -1.33%
- Month Change
- -0.24%
- 6 Months Change
- -6.13%
- Year Change
- -31.25%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%