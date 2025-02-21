Devises / ASIX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ASIX: AdvanSix Inc
20.43 USD 0.68 (3.22%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ASIX a changé de -3.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.37 et à un maximum de 21.16.
Suivez la dynamique AdvanSix Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASIX Nouvelles
- Freedom Capital Markets initiates AdvanSix stock with Buy rating, $28 target
- AdvanSix appoints two new independent directors to board
- AdvanSix Inc. (ASIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AdvanSix Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ASIX)
- AdvanSix Q2 2025 slides: Revenue falls 10% amid challenging market conditions
- AdvanSix tops Q2 earnings expectations despite revenue decline
- AdvanSix earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- AdvanSix names Christopher Gramm interim CFO following executive departure
- From Cyclical Volatility To Strategic Resilience: Why AdvanSix Deserves A Second Look
- This United Airlines Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- Piper Sandler raises AdvanSix stock rating, lifts target to $32
- RH Posts Downbeat Earnings, Joins Apple, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- AdvanSix: Contrary To The Name, Few Advancements (NYSE:ASIX)
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- AdvanSix Inc. (ASIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
20.37 21.16
Range Annuel
18.44 33.00
- Clôture Précédente
- 21.11
- Ouverture
- 21.13
- Bid
- 20.43
- Ask
- 20.73
- Plus Bas
- 20.37
- Plus Haut
- 21.16
- Volume
- 285
- Changement quotidien
- -3.22%
- Changement Mensuel
- -2.16%
- Changement à 6 Mois
- -7.93%
- Changement Annuel
- -32.57%
20 septembre, samedi