Valute / ASIX
ASIX: AdvanSix Inc
20.43 USD 0.68 (3.22%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASIX ha avuto una variazione del -3.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.37 e ad un massimo di 21.16.
Segui le dinamiche di AdvanSix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.37 21.16
Intervallo Annuale
18.44 33.00
- Chiusura Precedente
- 21.11
- Apertura
- 21.13
- Bid
- 20.43
- Ask
- 20.73
- Minimo
- 20.37
- Massimo
- 21.16
- Volume
- 285
- Variazione giornaliera
- -3.22%
- Variazione Mensile
- -2.16%
- Variazione Semestrale
- -7.93%
- Variazione Annuale
- -32.57%
20 settembre, sabato