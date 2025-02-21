QuotazioniSezioni
ASIX
ASIX: AdvanSix Inc

20.43 USD 0.68 (3.22%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASIX ha avuto una variazione del -3.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.37 e ad un massimo di 21.16.

Segui le dinamiche di AdvanSix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.37 21.16
Intervallo Annuale
18.44 33.00
Chiusura Precedente
21.11
Apertura
21.13
Bid
20.43
Ask
20.73
Minimo
20.37
Massimo
21.16
Volume
285
Variazione giornaliera
-3.22%
Variazione Mensile
-2.16%
Variazione Semestrale
-7.93%
Variazione Annuale
-32.57%
