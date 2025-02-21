货币 / ASIX
ASIX: AdvanSix Inc
21.26 USD 0.43 (2.06%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASIX汇率已更改2.06%。当日，交易品种以低点21.24和高点21.26进行交易。
关注AdvanSix Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ASIX新闻
- Freedom Capital Markets initiates AdvanSix stock with Buy rating, $28 target
- AdvanSix appoints two new independent directors to board
- AdvanSix Inc. (ASIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AdvanSix Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ASIX)
- AdvanSix Q2 2025 slides: Revenue falls 10% amid challenging market conditions
- AdvanSix tops Q2 earnings expectations despite revenue decline
- AdvanSix earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- AdvanSix names Christopher Gramm interim CFO following executive departure
- From Cyclical Volatility To Strategic Resilience: Why AdvanSix Deserves A Second Look
- This United Airlines Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- Piper Sandler raises AdvanSix stock rating, lifts target to $32
- RH Posts Downbeat Earnings, Joins Apple, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- AdvanSix: Contrary To The Name, Few Advancements (NYSE:ASIX)
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- AdvanSix Inc. (ASIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
21.24 21.26
年范围
18.44 33.00
- 前一天收盘价
- 20.83
- 开盘价
- 21.25
- 卖价
- 21.26
- 买价
- 21.56
- 最低价
- 21.24
- 最高价
- 21.26
- 交易量
- 6
- 日变化
- 2.06%
- 月变化
- 1.82%
- 6个月变化
- -4.19%
- 年变化
- -29.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值