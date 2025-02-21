Währungen / ASIX
ASIX: AdvanSix Inc
21.11 USD 0.17 (0.81%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASIX hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.83 bis zu einem Hoch von 21.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die AdvanSix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.83 21.23
Jahresspanne
18.44 33.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.94
- Eröffnung
- 21.03
- Bid
- 21.11
- Ask
- 21.41
- Tief
- 20.83
- Hoch
- 21.23
- Volumen
- 191
- Tagesänderung
- 0.81%
- Monatsänderung
- 1.10%
- 6-Monatsänderung
- -4.87%
- Jahresänderung
- -30.33%
