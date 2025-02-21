통화 / ASIX
ASIX: AdvanSix Inc
20.43 USD 0.68 (3.22%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASIX 환율이 오늘 -3.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.37이고 고가는 21.16이었습니다.
AdvanSix Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ASIX News
일일 변동 비율
20.37 21.16
년간 변동
18.44 33.00
- 이전 종가
- 21.11
- 시가
- 21.13
- Bid
- 20.43
- Ask
- 20.73
- 저가
- 20.37
- 고가
- 21.16
- 볼륨
- 285
- 일일 변동
- -3.22%
- 월 변동
- -2.16%
- 6개월 변동
- -7.93%
- 년간 변동율
- -32.57%
20 9월, 토요일