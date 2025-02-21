通貨 / ASIX
ASIX: AdvanSix Inc
21.11 USD 0.17 (0.81%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASIXの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり20.83の安値と21.23の高値で取引されました。
AdvanSix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASIX News
- Freedom Capital Markets initiates AdvanSix stock with Buy rating, $28 target
- AdvanSix appoints two new independent directors to board
- AdvanSix Inc. (ASIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AdvanSix Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ASIX)
- AdvanSix Q2 2025 slides: Revenue falls 10% amid challenging market conditions
- AdvanSix tops Q2 earnings expectations despite revenue decline
- AdvanSix earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- AdvanSix names Christopher Gramm interim CFO following executive departure
- From Cyclical Volatility To Strategic Resilience: Why AdvanSix Deserves A Second Look
- This United Airlines Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Charter Communications (NASDAQ:CHTR), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- Piper Sandler raises AdvanSix stock rating, lifts target to $32
- RH Posts Downbeat Earnings, Joins Apple, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- AdvanSix: Contrary To The Name, Few Advancements (NYSE:ASIX)
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- AdvanSix Inc. (ASIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
20.83 21.23
1年のレンジ
18.44 33.00
- 以前の終値
- 20.94
- 始値
- 21.03
- 買値
- 21.11
- 買値
- 21.41
- 安値
- 20.83
- 高値
- 21.23
- 出来高
- 191
- 1日の変化
- 0.81%
- 1ヶ月の変化
- 1.10%
- 6ヶ月の変化
- -4.87%
- 1年の変化
- -30.33%
