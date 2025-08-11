Валюты / APTV
APTV: Aptiv PLC
83.10 USD 0.31 (0.37%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APTV за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.14, а максимальная — 83.25.
Следите за динамикой Aptiv PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APTV
- Автопром США выдерживает тарифы, продажи остаются стабильными
- US autos weathers tariffs as sales hold firm, easing EV rules boost outlook
- Barclays повышает рейтинг акций Aptiv до "Overweight" на фоне улучшения бизнес-динамики
- Barclays upgrades Aptiv stock rating to Overweight on business dynamics
- Aptiv price target raised to $92 from $88 at Oppenheimer on EDS spinoff
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- Aptiv подтверждает анализ справедливой стоимости InvestingPro с доходностью 62%
- Aptiv validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 62% return
- Aptiv PLC (APTV) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Here is What to Know Beyond Why Aptiv PLC (APTV) is a Trending Stock
- Aptiv stock reaches 52-week high at $81.18
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- Why Aptiv PLC (APTV) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Here's Why Aptiv PLC (APTV) is a Strong Value Stock
- Aptiv stock hits 52-week high at 79.11 USD
- Is Trending Stock Aptiv PLC (APTV) a Buy Now?
- Aptiv: Safety, Software, And Electrification Drivers Are Finally Compounding (NYSE:APTV)
- Aptiv: Proposed Spinoff Makes It A Buy (NYSE:APTV)
- Aptiv stock hits 52-week high at $75.44
- Opinion: This car is the next big thing in driving — and you can invest in it right now
- Aptiv PLC (APTV) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Why Aptiv PLC (APTV) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
Дневной диапазон
81.14 83.25
Годовой диапазон
47.19 84.72
- Предыдущее закрытие
- 82.79
- Open
- 82.57
- Bid
- 83.10
- Ask
- 83.40
- Low
- 81.14
- High
- 83.25
- Объем
- 4.636 K
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 5.67%
- 6-месячное изменение
- 39.92%
- Годовое изменение
- 16.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.