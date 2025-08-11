КотировкиРазделы
APTV
APTV: Aptiv PLC

83.10 USD 0.31 (0.37%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APTV за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.14, а максимальная — 83.25.

Следите за динамикой Aptiv PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
81.14 83.25
Годовой диапазон
47.19 84.72
Предыдущее закрытие
82.79
Open
82.57
Bid
83.10
Ask
83.40
Low
81.14
High
83.25
Объем
4.636 K
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
5.67%
6-месячное изменение
39.92%
Годовое изменение
16.00%
