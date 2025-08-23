Dövizler / APTV
APTV: Aptiv PLC
85.26 USD 0.11 (0.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APTV fiyatı bugün -0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.06 ve Yüksek fiyatı olarak 86.40 aralığında işlem gördü.
Aptiv PLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
APTV haberleri
- Aptiv explores sale of electrical distribution unit at $5 billion - Bloomberg
- Here's Why Aptiv PLC (APTV) is a Strong Momentum Stock
- Investors Heavily Search Aptiv PLC (APTV): Here is What You Need to Know
- Aptiv hisseleri 84,73 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Aptiv stock hits 52-week high at 84.73 USD
- Here's Why Aptiv PLC (APTV) is a Strong Growth Stock
- ABD otomotiv sektörü tarifelere rağmen güçlü satışlarla direniyor, EV kurallarının gevşemesi görünümü iyileştiriyor
- US autos weathers tariffs as sales hold firm, easing EV rules boost outlook
- Barclays, iş dinamikleri nedeniyle Aptiv hisse değerlendirmesini Overweight’e yükseltti
- Barclays upgrades Aptiv stock rating to Overweight on business dynamics
- Aptiv price target raised to $92 from $88 at Oppenheimer on EDS spinoff
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- InvestingPro’nun Gerçek Değer analizi Aptiv ile %62 getiri sağlayarak doğrulandı
- Aptiv validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 62% return
- Aptiv PLC (APTV) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Here is What to Know Beyond Why Aptiv PLC (APTV) is a Trending Stock
- Aptiv stock reaches 52-week high at $81.18
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- Why Aptiv PLC (APTV) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Here's Why Aptiv PLC (APTV) is a Strong Value Stock
- Aptiv stock hits 52-week high at 79.11 USD
- Is Trending Stock Aptiv PLC (APTV) a Buy Now?
- Aptiv: Safety, Software, And Electrification Drivers Are Finally Compounding (NYSE:APTV)
Günlük aralık
84.06 86.40
Yıllık aralık
47.19 86.40
- Önceki kapanış
- 85.37
- Açılış
- 85.36
- Satış
- 85.26
- Alış
- 85.56
- Düşük
- 84.06
- Yüksek
- 86.40
- Hacim
- 4.464 K
- Günlük değişim
- -0.13%
- Aylık değişim
- 8.42%
- 6 aylık değişim
- 43.56%
- Yıllık değişim
- 19.01%
21 Eylül, Pazar