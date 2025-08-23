FiyatlarBölümler
APTV
APTV: Aptiv PLC

85.26 USD 0.11 (0.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APTV fiyatı bugün -0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.06 ve Yüksek fiyatı olarak 86.40 aralığında işlem gördü.

Aptiv PLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
84.06 86.40
Yıllık aralık
47.19 86.40
Önceki kapanış
85.37
Açılış
85.36
Satış
85.26
Alış
85.56
Düşük
84.06
Yüksek
86.40
Hacim
4.464 K
Günlük değişim
-0.13%
Aylık değişim
8.42%
6 aylık değişim
43.56%
Yıllık değişim
19.01%
21 Eylül, Pazar