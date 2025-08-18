Währungen / APTV
APTV: Aptiv PLC
85.37 USD 2.49 (3.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APTV hat sich für heute um 3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.50 bis zu einem Hoch von 85.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aptiv PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
APTV News
- Aptiv-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 84,73 USD/n
- Aptiv stock hits 52-week high at 84.73 USD
- Here's Why Aptiv PLC (APTV) is a Strong Growth Stock
- US autos weathers tariffs as sales hold firm, easing EV rules boost outlook
- Aptiv: Barclays stuft Aktie wegen verbesserter Geschäftsdynamik auf „Overweight“ hoch
- Barclays upgrades Aptiv stock rating to Overweight on business dynamics
- Aptiv: Oppenheimer hebt Kursziel wegen EDS-Abspaltung auf 92 US-Dollar an
- Aptiv price target raised to $92 from $88 at Oppenheimer on EDS spinoff
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- Aptiv-Aktie bestätigt Fair-Value-Analyse von InvestingPro mit 62 % Rendite
- Aptiv validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 62% return
- Aptiv PLC (APTV) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Here is What to Know Beyond Why Aptiv PLC (APTV) is a Trending Stock
- Aptiv stock reaches 52-week high at $81.18
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- Why Aptiv PLC (APTV) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Here's Why Aptiv PLC (APTV) is a Strong Value Stock
- Aptiv stock hits 52-week high at 79.11 USD
- Is Trending Stock Aptiv PLC (APTV) a Buy Now?
- Aptiv: Safety, Software, And Electrification Drivers Are Finally Compounding (NYSE:APTV)
- Aptiv: Proposed Spinoff Makes It A Buy (NYSE:APTV)
- Aptiv stock hits 52-week high at $75.44
- Opinion: This car is the next big thing in driving — and you can invest in it right now
Tagesspanne
82.50 85.56
Jahresspanne
47.19 85.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.88
- Eröffnung
- 83.40
- Bid
- 85.37
- Ask
- 85.67
- Tief
- 82.50
- Hoch
- 85.56
- Volumen
- 3.187 K
- Tagesänderung
- 3.00%
- Monatsänderung
- 8.56%
- 6-Monatsänderung
- 43.74%
- Jahresänderung
- 19.17%
