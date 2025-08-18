KurseKategorien
APTV: Aptiv PLC

85.37 USD 2.49 (3.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APTV hat sich für heute um 3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.50 bis zu einem Hoch von 85.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aptiv PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
82.50 85.56
Jahresspanne
47.19 85.56
Vorheriger Schlusskurs
82.88
Eröffnung
83.40
Bid
85.37
Ask
85.67
Tief
82.50
Hoch
85.56
Volumen
3.187 K
Tagesänderung
3.00%
Monatsänderung
8.56%
6-Monatsänderung
43.74%
Jahresänderung
19.17%
