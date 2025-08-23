통화 / APTV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
APTV: Aptiv PLC
85.26 USD 0.11 (0.13%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
APTV 환율이 오늘 -0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 84.06이고 고가는 86.40이었습니다.
Aptiv PLC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APTV News
- Aptiv explores sale of electrical distribution unit at $5 billion - Bloomberg
- Here's Why Aptiv PLC (APTV) is a Strong Momentum Stock
- Investors Heavily Search Aptiv PLC (APTV): Here is What You Need to Know
- 앱티브, 52주 신고가 경신…84.73달러 기록
- Aptiv stock hits 52-week high at 84.73 USD
- Here's Why Aptiv PLC (APTV) is a Strong Growth Stock
- 미국 자동차 산업, 관세 압박 속에서도 판매 견고하고 EV 규제 완화로 전망 개선
- US autos weathers tariffs as sales hold firm, easing EV rules boost outlook
- 앱티브, 사업 역학 개선에 Barclays ’비중확대’ 상향
- Barclays upgrades Aptiv stock rating to Overweight on business dynamics
- Aptiv price target raised to $92 from $88 at Oppenheimer on EDS spinoff
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- 앱티브, InvestingPro 공정가치 분석 적중…62% 수익률
- Aptiv validates InvestingPro’s Fair Value analysis with 62% return
- Aptiv PLC (APTV) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Here is What to Know Beyond Why Aptiv PLC (APTV) is a Trending Stock
- Aptiv stock reaches 52-week high at $81.18
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- Why Aptiv PLC (APTV) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Here's Why Aptiv PLC (APTV) is a Strong Value Stock
- Aptiv stock hits 52-week high at 79.11 USD
- Is Trending Stock Aptiv PLC (APTV) a Buy Now?
- Aptiv: Safety, Software, And Electrification Drivers Are Finally Compounding (NYSE:APTV)
일일 변동 비율
84.06 86.40
년간 변동
47.19 86.40
- 이전 종가
- 85.37
- 시가
- 85.36
- Bid
- 85.26
- Ask
- 85.56
- 저가
- 84.06
- 고가
- 86.40
- 볼륨
- 4.464 K
- 일일 변동
- -0.13%
- 월 변동
- 8.42%
- 6개월 변동
- 43.56%
- 년간 변동율
- 19.01%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K