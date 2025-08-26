CotationsSections
APTV: Aptiv PLC

85.26 USD 0.11 (0.13%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de APTV a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 84.06 et à un maximum de 86.40.

Suivez la dynamique Aptiv PLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
84.06 86.40
Range Annuel
47.19 86.40
Clôture Précédente
85.37
Ouverture
85.36
Bid
85.26
Ask
85.56
Plus Bas
84.06
Plus Haut
86.40
Volume
4.464 K
Changement quotidien
-0.13%
Changement Mensuel
8.42%
Changement à 6 Mois
43.56%
Changement Annuel
19.01%
