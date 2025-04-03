Валюты / ALEX
ALEX: Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company
18.27 USD 0.14 (0.77%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALEX за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.06, а максимальная — 18.32.
Следите за динамикой Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALEX
Дневной диапазон
18.06 18.32
Годовой диапазон
15.72 19.98
- Предыдущее закрытие
- 18.13
- Open
- 18.10
- Bid
- 18.27
- Ask
- 18.57
- Low
- 18.06
- High
- 18.32
- Объем
- 808
- Дневное изменение
- 0.77%
- Месячное изменение
- -5.14%
- 6-месячное изменение
- 5.91%
- Годовое изменение
- -5.14%
