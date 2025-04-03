通貨 / ALEX
ALEX: Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company
18.63 USD 0.08 (0.43%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALEXの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり18.44の安値と18.69の高値で取引されました。
Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
18.44 18.69
1年のレンジ
15.72 19.98
- 以前の終値
- 18.55
- 始値
- 18.50
- 買値
- 18.63
- 買値
- 18.93
- 安値
- 18.44
- 高値
- 18.69
- 出来高
- 494
- 1日の変化
- 0.43%
- 1ヶ月の変化
- -3.27%
- 6ヶ月の変化
- 8.00%
- 1年の変化
- -3.27%
