通貨 / ALEX
ALEX: Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company

18.63 USD 0.08 (0.43%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALEXの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり18.44の安値と18.69の高値で取引されました。

Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.44 18.69
1年のレンジ
15.72 19.98
以前の終値
18.55
始値
18.50
買値
18.63
買値
18.93
安値
18.44
高値
18.69
出来高
494
1日の変化
0.43%
1ヶ月の変化
-3.27%
6ヶ月の変化
8.00%
1年の変化
-3.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K