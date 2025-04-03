Dövizler / ALEX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ALEX: Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company
18.37 USD 0.26 (1.40%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALEX fiyatı bugün -1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.28 ve Yüksek fiyatı olarak 18.73 aralığında işlem gördü.
Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALEX haberleri
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- JMP, Alexander & Baldwin hissesi için Piyasa Performansı notunu yineledi
- JMP reiterates Market Perform rating on Alexander & Baldwin stock
- Is the Options Market Predicting a Spike in Alexander & Baldwin Stock?
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Alexander & Baldwin: Dividends And Strong Balance Sheet Make It A Buy (NYSE:ALEX)
- Alexander Baldwin Posts Q2 EPS Beat
- Earnings call transcript: Alexander & Baldwin beats Q2 2025 forecasts
- Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alexander & Baldwin, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALEX)
- Alexander & Baldwin Q2 2025 slides: NOI growth accelerates, guidance raised
- Compared to Estimates, Alexander & Baldwin Holdings (ALEX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Alexander & Baldwin Holdings, Inc. (ALEX) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Alexander&Baldwin earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- 18 US REITs Forecast To Boost Dividends In Q3 2025
- Dividend Powerhouses: Top 5 Stocks With Yields Over 4%
- Alexander & Baldwin at Nareit REITweek: Hawaii-Focused Strategy
- Alexander & Baldwin to Participate in Nareit’s REITweek: 2025 Investor Conference
- Alexander & Baldwin to expand Kapolei industrial park
- Powell On The Hot Seat
- Top REITs To Take On Trump Tariffs: Average Yield Over 5.5%
- Top 5 Dividend Stocks To Weather The Storm
- ‘Trump Bump’ Hits A Slump: 8 Stocks For A Downturn
Günlük aralık
18.28 18.73
Yıllık aralık
15.72 19.98
- Önceki kapanış
- 18.63
- Açılış
- 18.73
- Satış
- 18.37
- Alış
- 18.67
- Düşük
- 18.28
- Yüksek
- 18.73
- Hacim
- 382
- Günlük değişim
- -1.40%
- Aylık değişim
- -4.62%
- 6 aylık değişim
- 6.49%
- Yıllık değişim
- -4.62%
21 Eylül, Pazar