货币 / ALEX
ALEX: Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company
18.64 USD 0.37 (2.03%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALEX汇率已更改2.03%。当日，交易品种以低点18.34和高点18.68进行交易。
关注Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ALEX新闻
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- JMP重申Alexander & Baldwin股票市场表现评级
- JMP reiterates Market Perform rating on Alexander & Baldwin stock
- Is the Options Market Predicting a Spike in Alexander & Baldwin Stock?
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Alexander & Baldwin: Dividends And Strong Balance Sheet Make It A Buy (NYSE:ALEX)
- Alexander Baldwin Posts Q2 EPS Beat
- Earnings call transcript: Alexander & Baldwin beats Q2 2025 forecasts
- Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alexander & Baldwin, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALEX)
- Alexander & Baldwin Q2 2025 slides: NOI growth accelerates, guidance raised
- Compared to Estimates, Alexander & Baldwin Holdings (ALEX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Alexander & Baldwin Holdings, Inc. (ALEX) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Alexander&Baldwin earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- 18 US REITs Forecast To Boost Dividends In Q3 2025
- Dividend Powerhouses: Top 5 Stocks With Yields Over 4%
- Alexander & Baldwin at Nareit REITweek: Hawaii-Focused Strategy
- Alexander & Baldwin to Participate in Nareit’s REITweek: 2025 Investor Conference
- Alexander & Baldwin to expand Kapolei industrial park
- Powell On The Hot Seat
- Top REITs To Take On Trump Tariffs: Average Yield Over 5.5%
- Top 5 Dividend Stocks To Weather The Storm
- ‘Trump Bump’ Hits A Slump: 8 Stocks For A Downturn
日范围
18.34 18.68
年范围
15.72 19.98
- 前一天收盘价
- 18.27
- 开盘价
- 18.41
- 卖价
- 18.64
- 买价
- 18.94
- 最低价
- 18.34
- 最高价
- 18.68
- 交易量
- 225
- 日变化
- 2.03%
- 月变化
- -3.22%
- 6个月变化
- 8.06%
- 年变化
- -3.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值