KurseKategorien
Währungen / ALEX
Zurück zum Aktien

ALEX: Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company

18.63 USD 0.08 (0.43%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALEX hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.44 bis zu einem Hoch von 18.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALEX News

Tagesspanne
18.44 18.69
Jahresspanne
15.72 19.98
Vorheriger Schlusskurs
18.55
Eröffnung
18.50
Bid
18.63
Ask
18.93
Tief
18.44
Hoch
18.69
Volumen
494
Tagesänderung
0.43%
Monatsänderung
-3.27%
6-Monatsänderung
8.00%
Jahresänderung
-3.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K