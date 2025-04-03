Währungen / ALEX
ALEX: Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company
18.63 USD 0.08 (0.43%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALEX hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.44 bis zu einem Hoch von 18.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALEX News
Tagesspanne
18.44 18.69
Jahresspanne
15.72 19.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.55
- Eröffnung
- 18.50
- Bid
- 18.63
- Ask
- 18.93
- Tief
- 18.44
- Hoch
- 18.69
- Volumen
- 494
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- -3.27%
- 6-Monatsänderung
- 8.00%
- Jahresänderung
- -3.27%
