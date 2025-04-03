통화 / ALEX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ALEX: Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company
18.37 USD 0.26 (1.40%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALEX 환율이 오늘 -1.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.28이고 고가는 18.73이었습니다.
Alexander & Baldwin Inc REIT Holding Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALEX News
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- JMP, Alexander & Baldwin에 ’Market Perform’ 등급 재확인
- JMP reiterates Market Perform rating on Alexander & Baldwin stock
- Is the Options Market Predicting a Spike in Alexander & Baldwin Stock?
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Alexander & Baldwin: Dividends And Strong Balance Sheet Make It A Buy (NYSE:ALEX)
- Alexander Baldwin Posts Q2 EPS Beat
- Earnings call transcript: Alexander & Baldwin beats Q2 2025 forecasts
- Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alexander & Baldwin, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALEX)
- Alexander & Baldwin Q2 2025 slides: NOI growth accelerates, guidance raised
- Compared to Estimates, Alexander & Baldwin Holdings (ALEX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Alexander & Baldwin Holdings, Inc. (ALEX) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Alexander&Baldwin earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- 18 US REITs Forecast To Boost Dividends In Q3 2025
- Dividend Powerhouses: Top 5 Stocks With Yields Over 4%
- Alexander & Baldwin at Nareit REITweek: Hawaii-Focused Strategy
- Alexander & Baldwin to Participate in Nareit’s REITweek: 2025 Investor Conference
- Alexander & Baldwin to expand Kapolei industrial park
- Powell On The Hot Seat
- Top REITs To Take On Trump Tariffs: Average Yield Over 5.5%
- Top 5 Dividend Stocks To Weather The Storm
- ‘Trump Bump’ Hits A Slump: 8 Stocks For A Downturn
일일 변동 비율
18.28 18.73
년간 변동
15.72 19.98
- 이전 종가
- 18.63
- 시가
- 18.73
- Bid
- 18.37
- Ask
- 18.67
- 저가
- 18.28
- 고가
- 18.73
- 볼륨
- 382
- 일일 변동
- -1.40%
- 월 변동
- -4.62%
- 6개월 변동
- 6.49%
- 년간 변동율
- -4.62%
20 9월, 토요일