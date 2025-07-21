Валюты / AFG
AFG: American Financial Group Inc
138.66 USD 0.64 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFG за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 137.54, а максимальная — 138.99.
Следите за динамикой American Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
137.54 138.99
Годовой диапазон
114.90 150.16
- Предыдущее закрытие
- 139.30
- Open
- 138.61
- Bid
- 138.66
- Ask
- 138.96
- Low
- 137.54
- High
- 138.99
- Объем
- 971
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 2.30%
- 6-месячное изменение
- 5.51%
- Годовое изменение
- 3.05%
