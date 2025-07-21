Devises / AFG
AFG: American Financial Group Inc
141.25 USD 0.38 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AFG a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 140.11 et à un maximum de 141.70.
Suivez la dynamique American Financial Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
140.11 141.70
Range Annuel
114.90 150.16
- Clôture Précédente
- 140.87
- Ouverture
- 140.61
- Bid
- 141.25
- Ask
- 141.55
- Plus Bas
- 140.11
- Plus Haut
- 141.70
- Volume
- 593
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- 4.21%
- Changement à 6 Mois
- 7.48%
- Changement Annuel
- 4.97%
20 septembre, samedi