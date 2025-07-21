CotationsSections
Devises / AFG
Retour à Actions

AFG: American Financial Group Inc

141.25 USD 0.38 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AFG a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 140.11 et à un maximum de 141.70.

Suivez la dynamique American Financial Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFG Nouvelles

Range quotidien
140.11 141.70
Range Annuel
114.90 150.16
Clôture Précédente
140.87
Ouverture
140.61
Bid
141.25
Ask
141.55
Plus Bas
140.11
Plus Haut
141.70
Volume
593
Changement quotidien
0.27%
Changement Mensuel
4.21%
Changement à 6 Mois
7.48%
Changement Annuel
4.97%
20 septembre, samedi