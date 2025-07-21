Divisas / AFG
AFG: American Financial Group Inc
139.11 USD 0.45 (0.32%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AFG de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 138.66, mientras que el máximo ha alcanzado 141.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Financial Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
138.66 141.11
Rango anual
114.90 150.16
- Cierres anteriores
- 138.66
- Open
- 139.69
- Bid
- 139.11
- Ask
- 139.41
- Low
- 138.66
- High
- 141.11
- Volumen
- 899
- Cambio diario
- 0.32%
- Cambio mensual
- 2.63%
- Cambio a 6 meses
- 5.85%
- Cambio anual
- 3.38%
