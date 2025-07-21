CotizacionesSecciones
AFG: American Financial Group Inc

139.11 USD 0.45 (0.32%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AFG de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 138.66, mientras que el máximo ha alcanzado 141.11.

Siga la dinámica de la pareja de divisas American Financial Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
138.66 141.11
Rango anual
114.90 150.16
Cierres anteriores
138.66
Open
139.69
Bid
139.11
Ask
139.41
Low
138.66
High
141.11
Volumen
899
Cambio diario
0.32%
Cambio mensual
2.63%
Cambio a 6 meses
5.85%
Cambio anual
3.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B