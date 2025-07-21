Valute / AFG
AFG: American Financial Group Inc
141.25 USD 0.38 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFG ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 140.11 e ad un massimo di 141.70.
Segui le dinamiche di American Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AFG News
Intervallo Giornaliero
140.11 141.70
Intervallo Annuale
114.90 150.16
- Chiusura Precedente
- 140.87
- Apertura
- 140.61
- Bid
- 141.25
- Ask
- 141.55
- Minimo
- 140.11
- Massimo
- 141.70
- Volume
- 593
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- 4.21%
- Variazione Semestrale
- 7.48%
- Variazione Annuale
- 4.97%
20 settembre, sabato