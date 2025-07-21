QuotazioniSezioni
AFG: American Financial Group Inc

141.25 USD 0.38 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFG ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 140.11 e ad un massimo di 141.70.

Segui le dinamiche di American Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
140.11 141.70
Intervallo Annuale
114.90 150.16
Chiusura Precedente
140.87
Apertura
140.61
Bid
141.25
Ask
141.55
Minimo
140.11
Massimo
141.70
Volume
593
Variazione giornaliera
0.27%
Variazione Mensile
4.21%
Variazione Semestrale
7.48%
Variazione Annuale
4.97%
