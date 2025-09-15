КотировкиРазделы
Валюты / NZDUSD
NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar

0.59766 USD 0.00097 (0.16%)
Сектор: Валюта Базовая: New Zealand Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NZDUSD за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.59663 USD за 1 NZD, а максимальная — 0.59902 USD.

Следите за динамикой валютной пары Новозеландский доллар против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Новозеландский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.59663 0.59902
Годовой диапазон
0.54847 0.63481
Предыдущее закрытие
0.5986 3
Open
0.5975 2
Bid
0.5976 6
Ask
0.5979 6
Low
0.5966 3
High
0.5990 2
Объем
9.425 K
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
1.61%
6-месячное изменение
5.31%
Годовое изменение
-5.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
22:45
NZD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.8%
22:45
NZD
Изменение годового ВВП
Акт.
Прог.
-0.8%
Пред.
-1.1%