Валюты / NZDUSD
NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar
0.59766 USD 0.00097 (0.16%)
Сектор: Валюта Базовая: New Zealand Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NZDUSD за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.59663 USD за 1 NZD, а максимальная — 0.59902 USD.
Следите за динамикой валютной пары Новозеландский доллар против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Новозеландский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NZDUSD
- NZD/USD: возможно тестирование 0,6010 в ближайшем будущем - UOB Group
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- Прогноз по NZD/USD: тестирует конвергенцию вокруг барьера 0.6000
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD снижается с месячного максимума на фоне укрепления доллара США в преддверии решения ФРС
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
- NZD/USD: возможно прорыв выше 0,5990 - UOB Group
- NZD/USD might break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD колеблется около 0,5970, инвесторы ожидают решения ФРС и данных по ВВП Новой Зеландии за 2 квартал
- NZD/USD wobbles near 0.5970, investors await Fed policy, NZ Q2 GDP data
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD среди худших исполнителей G10 в 2025 году – Rabobank
- NZD among worst G10 performers in 2025 – Rabobank
- NZD/USD: возможно прорыв выше 0,599 - UOB Group
- NZD/USD might break above 0.599 – UOB Group
- NZD/USD поднимается к 0,5960 на фоне давления голубиных ожиданий ФРС на доллар США
- NZD/USD ticks up to near 0.5960 as Fed dovish bets weigh on US Dollar
- Прогноз по NZD/USD: быки нацеливаются на 0,6000 на фоне продолжающегося ослабления доллара США
- NZD/USD Price Forecast: Bulls target 0.6000 as USD weakness persists
- NZD/USD остается под давлением около 0,5950 после публикации индекса деловой активности Business NZ PSI, данные из Китая на радаре
Дневной диапазон
0.59663 0.59902
Годовой диапазон
0.54847 0.63481
- Предыдущее закрытие
- 0.5986 3
- Open
- 0.5975 2
- Bid
- 0.5976 6
- Ask
- 0.5979 6
- Low
- 0.5966 3
- High
- 0.5990 2
- Объем
- 9.425 K
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 1.61%
- 6-месячное изменение
- 5.31%
- Годовое изменение
- -5.83%
