통화 / NZDUSD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar
0.58555 USD 0.00264 (0.45%)
부문: 통화 베이스: New Zealand Dollar 수익 통화: US Dollar
NZDUSD 환율이 당일 -0.45%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 NZD당 저가 0.58531 USD와 고가 0.58914 USD로 거래되었습니다
뉴질랜드 달러 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 뉴질랜드 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDUSD News
- NZD/USD Price Forecast: USD bulls keep Kiwi pair below 200-day EMA
- New Zealand Dollar softens to near 0.5860 as Trade Deficit widens sharply
- NZD slumps as Q2 GDP contracts more than expected – BBH
- NZD/USD: Outlook for NZD is no longer positive – UOB Group
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
- NZD/USD might break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD wobbles near 0.5970, investors await Fed policy, NZ Q2 GDP data
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD among worst G10 performers in 2025 – Rabobank
- NZD/USD might break above 0.599 – UOB Group
- NZD/USD ticks up to near 0.5960 as Fed dovish bets weigh on US Dollar
- NZD/USD Price Forecast: Bulls target 0.6000 as USD weakness persists
NZDUSD on the Community Forum
- 라이트 마틴게일 전문가 - 좋은 결과 제공(전문가 코드 첨부) (147)
- 성배는 무엇입니까? (88)
NZDUSD을 위한 트레이딩 애플리케이션
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
최강 EA를 소개합니다! 제 수작업 트레이딩 시스템 ' Algo Pumping '을 기반으로 제작한 녀석입니다. 오랜 시간 동안 전략을 업그레이드하고, 필터와 최신 기술까지 꽉 채워 넣어 드디어 완성된 이 트레이딩 봇은 다음과 같은 특징을 가집니다: 고급 Algo Pumping Swing Trading 알고리즘으로 시장을 공략, 자금 보호를 위해 철저히 Stop Loss 주문 설정, "Prop Firm 트레이딩"과 "개인 트레이딩" 모두에 최적화, 마틴게일이나 무리한 물타기 없이 깔끔한 매매, 기본 M15 타임프레임으로 운용 (곧 H1, H4 타임프레임도 지원 예정), 15개 통화쌍 동시 매매: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, 돌파 매매 전략은 사용하지 않음 (쫓아가다 물리는 일 없음), 서버 핑 속도나
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ 이미 Boring Pips EA 를 보유하고 계신가요? 추가 30% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다! 자세한 내용이 궁금하시다면 문의해주세요: 리베이트 신청 방법 트럼프의 두 번째 임기 는 전 세계 시장을 뒤흔드는 대규모 관세 복귀를 시작으로, 공격적인 무역 정책의 물결을 다시 촉발했습니다. 중동 지역의 긴장 이 고조되고 있으며, 최근에는 이스라엘과 이란 사이의 갈등이 주목받고 있습니다. 이로 인해 유가 상승 요인이 발생할 수 있습니다. 러시아–우크라이나 전쟁 은 해결 기미 없이 지속되고 있으며, 세계적인 지정학적 불안정을 더욱 부추기고 있습니다. 경제 민족주의 가 확산되는 반면, 글로벌 협력은 무너지고 있습니다. 공급망 은 여전히 불안정하며, 주요 국가들에서는 인플레이션 압력 이 가중되고 있습니다. 금융 시장 은 그 어느 때보다 취약하고 예측 불가능한 상태입니다. 당신은 이 새로운 현실을 대비한 트레이딩 전략을 준비하셨나요? 이처럼 변동
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.62 (39)
우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰할 수 있는 신호를 보장합니다. 맞춤화: 개별 거래 선호도를 고려한 맞춤
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
3개 남음, $599 다음 가격 $699 안녕하세요, 트레이더 여러분! 단순히 무작위로 매매를 반복하는 EA가 아닌, 전략적으로 움직이고 논리적인 판단을 기반으로 거래하는 진짜 EA를 찾고 계시다면, Scalper Investor EA 를 주목해 보세요. 이 멀티통화 EA는 이미 잘 설계된 리버설(역추세) 전략 으로 무장되어 있으며, 곧 추세 추종 전략 이 무료 업데이트로 추가될 예정입니다. 리버설 전략 – 즉시 사용 가능 출시 시점 기준으로, 이 EA는 리버설 전략에 최적화되어 있습니다. 켈트너 채널(Keltner Channel)을 기반으로 가격의 되돌림 구간을 포착하고, 다양한 필터로 노이즈를 걸러내어 진입 시점을 정밀하게 잡아냅니다. 감에 의존한 진입은 없습니다. 오직 철저한 논리와 기술적 근거에 기반한 매매만 실행합니다. 전략의 핵심은 가격이 채널 내부로 다시 진입할 때를 노리는 것입니다. 필터링 기준에는 변동성, 신호 강도, 추세 방향, 스프레드, 슬리피지 등 다양한 요소
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
일일 변동 비율
0.58531 0.58914
년간 변동
0.54847 0.63481
- 이전 종가
- 0.5881 9
- 시가
- 0.5881 0
- Bid
- 0.5855 5
- Ask
- 0.5858 5
- 저가
- 0.5853 1
- 고가
- 0.5891 4
- 볼륨
- 25.241 K
- 일일 변동
- -0.45%
- 월 변동
- -0.45%
- 6개월 변동
- 3.18%
- 년간 변동율
- -7.74%
20 9월, 토요일