CotizacionesSecciones
Divisas / NZDUSD
Volver a Divisas

NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar

0.59039 USD 0.00579 (0.97%)
Sector: Divisa Básica: New Zealand Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NZDUSD de hoy ha cambiado un -0.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.58915 USD por 1 NZD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.59661 USD.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar neozelandés vs dólar estadounidense. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar neozelandés en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NZDUSD News

NZDUSD on the Community Forum

Aplicaciones comerciales para NZDUSD

Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Asesores Expertos
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Indicadores
Descripción del Indicador TTM Squeeze Momentum Pro La introducción de TTM Squeeze Momentum Pro - un potente, todo-en-uno la volatilidad y el impulso de ruptura del sistema diseñado para los comerciantes serios que quieren configuraciones de alta probabilidad de comercio durante las fases de compresión y expansión del mercado. Este indicador patentado combina el concepto probado TTM Squeeze con un motor de impulso ponderado por inercia , proporcionando una confirmación visual mejorada para el mom
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Asesores Expertos
️ ¿Ya tienes  Boring Pips EA ? ¡Eres elegible para un   30% de descuento adicional ! Contáctanos para saber más sobre: Cómo reclamar tu reembolso (rebate) El segundo mandato de Trump   ha reavivado una ola de políticas comerciales agresivas, comenzando con el regreso de aranceles generalizados que sacuden los mercados globales. La tensión en Medio Oriente   ha aumentado — recientemente entre   Israel e Irán   — lo cual podría estar influyendo en el aumento de los precios del petróle
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Asesores Expertos
Quedan 3 copias a $599 Próximo precio: $699 Hola, traders. Si estás buscando un asesor experto que no solo lance operaciones por actividad, sino que trabaje con una estrategia bien pensada, te presento Scalper Investor EA. Es un experto multimoneda que ya está listo para entrar en acción con una estrategia de reversión sólida, y que pronto recibirá una actualización con una estrategia de tendencia. Estrategia de reversión – lista para usar Al momento de la publicación, el EA está completamente
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.62 (39)
Indicadores
Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 indicadores premium y presenta más de 7 estrategias de trading robustas, lo que lo convier
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
The Rise of Skywalker: Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar el trading según las preferencias del trader. Es una revolución en la personalización del trading. The Rise of Skywalker es un asesor experto basado en el indicador The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Este sistema utiliza sólo un comercio en cada operación. No utiliza Grip ni martingala Sistema de bajo riesgo ya que no tiene f
Rango diario
0.58915 0.59661
Rango anual
0.54847 0.63481
Cierres anteriores
0.5961 8
Open
0.5961 4
Bid
0.5903 9
Ask
0.5906 9
Low
0.5891 5
High
0.5966 1
Volumen
14.453 K
Cambio diario
-0.97%
Cambio mensual
0.37%
Cambio a 6 meses
4.03%
Cambio anual
-6.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B
22:45
NZD
Balanza Comercial a 12 meses
Act.
Pronós.
$​-3.492 B
Prev.
$​-3.941 B