A taxa do NZDUSD para hoje mudou para -1.34%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.58720 USD para 1 NZD e o máximo foi 0.59661 USD.

Veja a dinâmica do par de moedas Dólar neozelandês vs dólar americano. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar neozelandês mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.