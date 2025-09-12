Moedas / NZDUSD
NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar
0.58819 USD 0.00799 (1.34%)
Setor: Moeda Base: New Zealand Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NZDUSD para hoje mudou para -1.34%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.58720 USD para 1 NZD e o máximo foi 0.59661 USD.
Veja a dinâmica do par de moedas Dólar neozelandês vs dólar americano. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar neozelandês mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NZDUSD Notícias
- NZD slumps as Q2 GDP contracts more than expected – BBH
- NZD/USD: Outlook for NZD is no longer positive – UOB Group
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
- NZD/USD might break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD wobbles near 0.5970, investors await Fed policy, NZ Q2 GDP data
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD among worst G10 performers in 2025 – Rabobank
- NZD/USD might break above 0.599 – UOB Group
- NZD/USD ticks up to near 0.5960 as Fed dovish bets weigh on US Dollar
- NZD/USD Price Forecast: Bulls target 0.6000 as USD weakness persists
- NZD/USD remains subdued near 0.5950 following Business NZ PSI, Chinese data eyed
- NZD/USD: Unlikely to be able to break above 0.5990 – UOB Group
Faixa diária
0.58720 0.59661
Faixa anual
0.54847 0.63481
- Fechamento anterior
- 0.5961 8
- Open
- 0.5961 4
- Bid
- 0.5881 9
- Ask
- 0.5884 9
- Low
- 0.5872 0
- High
- 0.5966 1
- Volume
- 30.618 K
- Mudança diária
- -1.34%
- Mudança mensal
- -0.00%
- Mudança de 6 meses
- 3.64%
- Mudança anual
- -7.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh
22:45
NZD
- Atu.
-
- Projeç.
- $-3.492 bilh
- Prév.
- $-3.941 bilh