NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar

0.58819 USD 0.00799 (1.34%)
Setor: Moeda Base: New Zealand Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NZDUSD para hoje mudou para -1.34%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.58720 USD para 1 NZD e o máximo foi 0.59661 USD.

Veja a dinâmica do par de moedas Dólar neozelandês vs dólar americano. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar neozelandês mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

NZDUSD Notícias

NZDUSD on the Community Forum

Faixa diária
0.58720 0.59661
Faixa anual
0.54847 0.63481
Fechamento anterior
0.5961 8
Open
0.5961 4
Bid
0.5881 9
Ask
0.5884 9
Low
0.5872 0
High
0.5966 1
Volume
30.618 K
Mudança diária
-1.34%
Mudança mensal
-0.00%
Mudança de 6 meses
3.64%
Mudança anual
-7.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh
22:45
NZD
Balança Comercial 12 Meses
Atu.
Projeç.
$​-3.492 bilh
Prév.
$​-3.941 bilh