Le taux de change de NZDUSD a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.58531 USD et à un maximum de 0.58914 USD pour 1 NZD.

Suivez la dynamique Dollar Néo-Zélandais vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar néo-zélandais a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.