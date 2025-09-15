CotationsSections
Devises / NZDUSD
Retour à Devises

NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar

0.58555 USD 0.00264 (0.45%)
Secteur: Devise Base: New Zealand Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NZDUSD a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.58531 USD et à un maximum de 0.58914 USD pour 1 NZD.

Suivez la dynamique Dollar Néo-Zélandais vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar néo-zélandais a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NZDUSD Nouvelles

NZDUSD on the Community Forum

Applications de Trading pour NZDUSD

Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Indicateurs
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.62 (39)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Experts
Il reste 3 exemplaires à 599 $ Prochain prix : 699 $ Bonjour les traders ! Si vous recherchez un expert advisor (EA) qui ne se contente pas d’enchaîner les ordres sans logique, mais qui applique une stratégie réfléchie et cohérente — alors découvrez Scalper Investor EA. C’est un EA multi-devises déjà prêt à attaquer les marchés avec une stratégie de retournement solide, et qui recevra bientôt une mise à jour incluant une stratégie tendance. Stratégie de retournement – prête à l’emploi Au moment
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Experts
The Rise of Skywalker:    It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader.         Is a revolution in the  customization of the trading.  The Rise of Skywalker is a expert advisor based in  the indicator    The Rise of Sky walker:   (   https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Range quotidien
0.58531 0.58914
Range Annuel
0.54847 0.63481
Clôture Précédente
0.5881 9
Ouverture
0.5881 0
Bid
0.5855 5
Ask
0.5858 5
Plus Bas
0.5853 1
Plus Haut
0.5891 4
Volume
25.241 K
Changement quotidien
-0.45%
Changement Mensuel
-0.45%
Changement à 6 Mois
3.18%
Changement Annuel
-7.74%
20 septembre, samedi