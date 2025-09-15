Dövizler / NZDUSD
NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar
0.58555 USD 0.00264 (0.45%)
Sektör: Döviz Baz: New Zealand Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NZDUSD döviz kuru bugün -0.45% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 NZD başına Düşük fiyatı olarak 0.58531 USD ve Yüksek fiyatı olarak 0.58914 USD aralığında işlem gördü.
Yeni Zelanda doları vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Yeni Zelanda doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.58531 0.58914
Yıllık aralık
0.54847 0.63481
- Önceki kapanış
- 0.5881 9
- Açılış
- 0.5881 0
- Satış
- 0.5855 5
- Alış
- 0.5858 5
- Düşük
- 0.5853 1
- Yüksek
- 0.5891 4
- Hacim
- 25.241 K
- Günlük değişim
- -0.45%
- Aylık değişim
- -0.45%
- 6 aylık değişim
- 3.18%
- Yıllık değişim
- -7.74%
21 Eylül, Pazar