NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar
0.58565 USD 0.00254 (0.43%)
Sektor: Währung Basis: New Zealand Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NZDUSD hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.58536 USD und einem Hoch von 0.58914 USD pro 1 NZD gehandelt.
Verfolgen Sie die New Zealand Dollar vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Neuseeländischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDUSD News
- NZD/USD Preisprognose: USD-Bullen halten das Kiwi-Paar unter dem 200-Tage-EMA
- NZD/USD Price Forecast: USD bulls keep Kiwi pair below 200-day EMA
- Neuseeländischer Dollar schwächt sich auf nahe 0,5860, da sich das Handelsdefizit stark ausweitet
- New Zealand Dollar softens to near 0.5860 as Trade Deficit widens sharply
- NZD/USD bleibt unter 0,5900 nach den Handelsbilanzdaten Neuseelands
- NZD slumps as Q2 GDP contracts more than expected – BBH
- NZD/USD: Outlook for NZD is no longer positive – UOB Group
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Preisprognose: Unter Druck nahe 0,5900 nach schwachem neuseeländischen BIP
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- Neuseeländischer Dollar fällt, da die neuseeländische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet schrumpft
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- Wann sind die BIP-Daten Neuseelands und wie könnten sie den NZD/USD beeinflussen?
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Preisprognose: Testet die Konvergenz um die 0,6000-Marke
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD gibt von einem Monatshoch nach, da der USD vor der Fed-Entscheidung fester wird
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD bricht nach oben, nähert sich 0,60
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
NZDUSD on the Community Forum
Tagesspanne
0.58536 0.58914
Jahresspanne
0.54847 0.63481
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.5881 9
- Eröffnung
- 0.5881 0
- Bid
- 0.5856 5
- Ask
- 0.5859 5
- Tief
- 0.5853 6
- Hoch
- 0.5891 4
- Volumen
- 23.711 K
- Tagesänderung
- -0.43%
- Monatsänderung
- -0.44%
- 6-Monatsänderung
- 3.19%
- Jahresänderung
- -7.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K