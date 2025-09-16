KurseKategorien
Währungen / NZDUSD
Zurück zum Währungen

NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar

0.58565 USD 0.00254 (0.43%)
Sektor: Währung Basis: New Zealand Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NZDUSD hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.58536 USD und einem Hoch von 0.58914 USD pro 1 NZD gehandelt.

Verfolgen Sie die New Zealand Dollar vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Neuseeländischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NZDUSD News

NZDUSD on the Community Forum

Handelsanwendungen für NZDUSD

Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experten
Ich stelle dir einen richtig starken EA vor, aufgebaut auf meinem manuellen Handelssystem — Algo Pumping . Ich habe diese Strategie ordentlich getunt, wichtige Features, Filter und neue Technologien reingepackt, und jetzt bringe ich diesen Trading-Bot an den Start, der: Mit dem fortschrittlichen Algo Pumping Swing Trading-Algorithmus die Märkte rockt, Stets Stop-Loss-Orders setzt, um dein Kapital abzusichern, Perfekt geeignet ist für "Prop Firm Trading" und "Personal Trading", Ohne Martingale un
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experten
️ Bereits im Besitz des  Boring Pips EA ? Dann bist du berechtigt für   zusätzliche 30 % Rabatt ! Kontaktiere uns, um mehr zu erfahren über: Wie du deinen Rebate (Rückvergütung) erhältst Trumps zweite Amtszeit   hat eine Welle aggressiver Handelspolitik ausgelöst – beginnend mit der Rückkehr umfassender Zölle, die die globalen Märkte erschüttern. Die Spannungen im Nahen Osten   haben sich verschärft – zuletzt zwischen   Israel und Iran   – was ein möglicher Faktor für steigende Ölpre
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Indikatoren
Beschreibung des TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Wir stellen vor: TTM Squeeze Momentum Pro - ein leistungsstarkes All-in-One-System für Volatilitäts- und Momentum-Ausbrüche, das für seriöse Trader entwickelt wurde, die während der Kompressions- und Expansionsphasen des Marktes hochwahrscheinliche Handels-Setups suchen. Dieser proprietäre Indikator kombiniert das bewährte TTM Squeeze-Konzept mit einer trägheitsgewichteten Momentum-Engine , die eine verbesserte visuelle Bestätigung für das Eins
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Experten
Noch 3 Exemplare für 599 $ verfügbar Nächster Preis: 699 $ Hallo, Trader! Wenn du nach einem Expert Advisor suchst, der nicht einfach nur wahllos Trades eröffnet, sondern eine durchdachte und strategisch saubere Handelslogik verfolgt – dann solltest du dir den Scalper Investor EA genauer anschauen. Dieser Multi-Währungs-EA ist bereits mit einer starken Reversal-Strategie ausgestattet und wird in naher Zukunft ein kostenloses Update mit einer Trendfolgestrategie erhalten. Reversal-Strategie – ei
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.62 (39)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert ist. Es kombiniert über 10 Premium-Indikatoren und bietet mehr als 7 robuste Handelsstrategien, was es zu
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Experten
The Rise of Skywalker: Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, den Handel nach den Präferenzen des Händlers vorzuplanen. Ist eine Revolution in der Anpassung des Handels. The Rise of Skywalker ist ein Expert Advisor, der auf dem Indikator The Rise of Sky walker basiert: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Dieses System verwendet nur einen Handel in jeder Operation. Verwenden Sie nicht Grip oder martingale Nie
Tagesspanne
0.58536 0.58914
Jahresspanne
0.54847 0.63481
Vorheriger Schlusskurs
0.5881 9
Eröffnung
0.5881 0
Bid
0.5856 5
Ask
0.5859 5
Tief
0.5853 6
Hoch
0.5891 4
Volumen
23.711 K
Tagesänderung
-0.43%
Monatsänderung
-0.44%
6-Monatsänderung
3.19%
Jahresänderung
-7.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K