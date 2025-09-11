货币 / NZDUSD
NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar
0.59620 USD 0.00002 (0.00%)
版块: 货币 基础: New Zealand Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NZDUSD汇率已更改by 0.00%。当日，该货币每1NZD以低点0.59513 USD和高点0.59627 USD进行交易。
关注新西兰元vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去新西兰元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDUSD新闻
日范围
0.59513 0.59627
年范围
0.54847 0.63481
- 前一天收盘价
- 0.5961 8
- 开盘价
- 0.5961 4
- 卖价
- 0.5962 0
- 买价
- 0.5965 0
- 最低价
- 0.5951 3
- 最高价
- 0.5962 7
- 交易量
- 47
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.36%
- 6个月变化
- 5.05%
- 年变化
- -6.06%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
22:45
NZD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.8%
22:45
NZD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.8%
- 前值
- -1.1%