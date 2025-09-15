通貨 / NZDUSD
NZDUSD: New Zealand Dollar vs US Dollar
0.58660 USD 0.00159 (0.27%)
セクター: 通貨 ベース: New Zealand Dollar 利益通貨: US Dollar
NZDUSDの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1NZDあたり0.58543USDの安値と0.58914USDの高値で取引されました。
ニュージーランドドルvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ニュージーランドドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDUSD News
- New Zealand Dollar softens to near 0.5860 as Trade Deficit widens sharply
- NZD slumps as Q2 GDP contracts more than expected – BBH
- NZD/USD: Outlook for NZD is no longer positive – UOB Group
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
- NZD/USD might break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD wobbles near 0.5970, investors await Fed policy, NZ Q2 GDP data
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD among worst G10 performers in 2025 – Rabobank
- NZD/USD might break above 0.599 – UOB Group
- NZD/USD ticks up to near 0.5960 as Fed dovish bets weigh on US Dollar
- NZD/USD Price Forecast: Bulls target 0.6000 as USD weakness persists
- NZD/USD remains subdued near 0.5950 following Business NZ PSI, Chinese data eyed
1日のレンジ
0.58543 0.58914
1年のレンジ
0.54847 0.63481
- 以前の終値
- 0.5881 9
- 始値
- 0.5881 0
- 買値
- 0.5866 0
- 買値
- 0.5869 0
- 安値
- 0.5854 3
- 高値
- 0.5891 4
- 出来高
- 11.071 K
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- -0.27%
- 6ヶ月の変化
- 3.36%
- 1年の変化
- -7.57%
