Il tasso di cambio NZDUSD ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 0.58531 USD e ad un massimo di 0.58914 USD per 1 NZD.

Segui le dinamiche di Dollaro Neozelandese vs Dollaro Statunitense. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Neozelandese sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.