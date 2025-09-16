КотировкиРазделы
EURCNH: Euro vs Chinese Yuan Renminbi

8.40002 CNH 0.02788 (0.33%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Chinese Yuan Renminbi

Курс EURCNH за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.39744, а максимальная — 8.43364.

Следите за динамикой Euro vs Chinese Yuan Renminbi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости EURCNH

Дневной диапазон
8.39744 8.43364
Годовой диапазон
7.48831 8.46319
Предыдущее закрытие
8.4279 0
Open
8.4215 4
Bid
8.4000 2
Ask
8.4003 2
Low
8.3974 4
High
8.4336 4
Объем
28.181 K
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
0.89%
6-месячное изменение
6.92%
Годовое изменение
7.70%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.