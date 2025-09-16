Валюты / EURCNH
EURCNH: Euro vs Chinese Yuan Renminbi
8.40002 CNH 0.02788 (0.33%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Chinese Yuan Renminbi
Курс EURCNH за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.39744, а максимальная — 8.43364.
Следите за динамикой Euro vs Chinese Yuan Renminbi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EURCNH
- Форекс сегодня: все внимание на Федеральную резервную систему
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- EUR/USD удерживается выше 1,1800, так как сильные розничные продажи в США ограничивают снижение доллара
- EUR/USD holds firm above 1.1800 as strong US Retail Sales limits Dollar downside
- EUR показывает высокие результаты на фоне неожиданного роста ZEW – Scotiabank
- EUR is outperforming on ZEW surprise – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 16/09: Will We See 1.20 Soon? (Chart)
- ECB’s Scicluna: There is no cut already in a box and waiting to be unpacked
- EUR/USD: нацеливается на очередное тестирование 1.18 – Commerzbank
- EUR/USD eyes another test of 1.18 – Commerzbank
- EUR/USD: Чистый прорыв выше 1,1790 может сместить фокус на 1,1830 - UOB Group
- EUR/USD: Clear break above 1.1790 might shift the focus to 1.1830 – UOB Group
- EUR: Жизнь с политической нестабильностью во Франции – ING
- EUR: Living with French political instability – ING
- Когда выйдет опрос ZEW в Германии и как он может повлиять на EUR/USD?
- When is the German ZEW survey and how could it affect EUR/USD?
- EUR/USD Forex Signal Today 16/09: Bulls Threaten (Chart)
- EUR/USD сохраняет приросты на фоне улучшения экономических настроений в Германии
- EUR/USD extends gains as Fed easing hopes boost risk appetite
- Казакс, ЕЦБ: снижение ставок уже очень значительное
- ECB’s Kazaks: Reduction in rates is already very significant
- EUR/USD Forecast 16/09: Reaching Ceiling of Range (Video)
- Вильруа, ЕЦБ: нам нужно “серьезно” решить проблему долга Франции
- ECB’s Villeroy: We "seriously" have to tackle France’s debt problem
Дневной диапазон
8.39744 8.43364
Годовой диапазон
7.48831 8.46319
- Предыдущее закрытие
- 8.4279 0
- Open
- 8.4215 4
- Bid
- 8.4000 2
- Ask
- 8.4003 2
- Low
- 8.3974 4
- High
- 8.4336 4
- Объем
- 28.181 K
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 0.89%
- 6-месячное изменение
- 6.92%
- Годовое изменение
- 7.70%
17 сентября, среда
07:30
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
09:00
EUR
- Акт.
- 0.1%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.3%
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.3%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.0%
- Прог.
- 2.1%
- Пред.
- 2.1%
09:00
EUR
- Акт.
- 122.82
- Прог.
- Пред.
- 122.82
11:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.