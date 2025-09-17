CotationsSections
Devises / EURCNH
EURCNH: Euro vs Chinese Yuan Renminbi

8.36516 CNH 0.01060 (0.13%)
Secteur: Devise Base: Euro Devise de profit: Chinese Yuan Renminbi

Le taux de change de EURCNH a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.34913 et à un maximum de 8.38231.

Range quotidien
8.34913 8.38231
Range Annuel
7.48831 8.46319
Clôture Précédente
8.3757 6
Ouverture
8.3728 6
Bid
8.3651 6
Ask
8.3654 6
Plus Bas
8.3491 3
Plus Haut
8.3823 1
Volume
66.768 K
Changement quotidien
-0.13%
Changement Mensuel
0.47%
Changement à 6 Mois
6.48%
Changement Annuel
7.26%
20 septembre, samedi