CotaçõesSeções
Moedas / EURCNH
Voltar para Moedas

EURCNH: Euro vs Chinese Yuan Renminbi

8.37491 CNH 0.00085 (0.01%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: Chinese Yuan Renminbi

A taxa do EURCNH para hoje mudou para -0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.36735 e o mais alto foi 8.37667.

Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs Chinese Yuan Renminbi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURCNH Notícias

Faixa diária
8.36735 8.37667
Faixa anual
7.48831 8.46319
Fechamento anterior
8.3757 6
Open
8.3728 6
Bid
8.3749 1
Ask
8.3752 1
Low
8.3673 5
High
8.3766 7
Volume
3.767 K
Mudança diária
-0.01%
Mudança mensal
0.59%
Mudança de 6 meses
6.60%
Mudança anual
7.38%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
Discurso de Lagarde, Presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Luis de Guindos, Vice-presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
09:45
EUR
Discurso de Schnabel , Membro da Comissão Executiva do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
EUR
Discurso de Nagel, Vice-presidente do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
16:30
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.